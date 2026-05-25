За последние 5 лет в Азербайджане наблюдается сокращение поголовья животных

За последние пять лет в Азербайджане наблюдается сокращение поголовья животных, однако при этом отмечается рост производства мяса и потребления мяса на душу населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном вопросам сельского хозяйства.

Министр отметил, что рост производства мяса, к сожалению, не покрывает растущее потребление, в связи с чем в последние годы увеличился импорт мяса.

"Одним из основных вызовов, стоящих перед этой отраслью, является именно продуктивность. Продуктивность в животноводстве сегодня ниже желаемого уровня. В то же время доля племенных животных в стаде составляет всего 2,5 процента. Это, к сожалению, не создает условий для серьезного повышения продуктивности.

Как и в растениеводстве, в животноводческом секторе мы видим, что экстенсивные хозяйства уже исчерпали свои возможности развития как в производстве молока, так и мяса. За последние пять лет основной рост обеспечивался именно за счёт интенсивных хозяйств. Однако их количество в Азербайджане пока невелико, и мы должны добиться их увеличения", - подчеркнул М. Мамедов.