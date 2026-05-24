https://news.day.az/world/1836991.html Крупный пожар и экстренная эвакуация в Москве - ВИДЕО В Новой Москве загорелся рынок стройматериалов "Тополек". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В МЧС России сообщили, то пожар вспыхнул в одноэтажном торговом павильоне на Проектируемом проезде в районе Коммунарки. На место прибыли бригада пожарных и полиция.
Крупный пожар и экстренная эвакуация в Москве - ВИДЕО
В Новой Москве загорелся рынок стройматериалов "Тополек".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В МЧС России сообщили, то пожар вспыхнул в одноэтажном торговом павильоне на Проектируемом проезде в районе Коммунарки.
На место прибыли бригада пожарных и полиция. По словам источников телеканала "РЕН", в здании, где пылает пожар, есть газовые баллоны. Продавцы экстренно эвакуируют товары. Пламя продолжает распространяться, площадь пожара, по оценкам источников телеканала, достигает 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара запросили авиацию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре