Крупный пожар и экстренная эвакуация в Москве

В Новой Москве загорелся рынок стройматериалов "Тополек".

В МЧС России сообщили, то пожар вспыхнул в одноэтажном торговом павильоне на Проектируемом проезде в районе Коммунарки.

На место прибыли бригада пожарных и полиция. По словам источников телеканала "РЕН", в здании, где пылает пожар, есть газовые баллоны. Продавцы экстренно эвакуируют товары. Пламя продолжает распространяться, площадь пожара, по оценкам источников телеканала, достигает 1,5 тысячи квадратных метров. Для тушения пожара запросили авиацию.