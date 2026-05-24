В Азербайджане проведен вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей

Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) провёл вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

Экзамены были проведены в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Для организации экзамена были задействованы 231 главных руководителей экзаменов, 665 руководителей экзаменов, 5211 наблюдателей, 762 сотрудника пропускного режима и 231 представитель зданий.

В экзаменах ожидалось участие 56 847 абитуриентов. Также были созданы специальные условия для 82 участников с ограниченными возможностями здоровья.

По предварительной информации, 7 абитуриентов были отстранены от сдачи экзамена за попытку воспользоваться мобильным телефоном, а двое - за попытку воспользоваться "смарт-часами". По этим фактам проводится расследование.

С 25 мая в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа занимает много времени, результаты экзамена планируется объявить через 3 недели.