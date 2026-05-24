Столкновения между полицией и противниками президента Сербии Александара Вучича в Белграде закончились. По данным МВД республики, в ходе беспорядков были задержаны 23 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, протестующие разошлись, а сотрудники полиции снимают защитную экипировку и покидают центр города. Городские службы приступили к уборке мусора и разбору баррикад. Как заявил журналистам вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, демонстранты использовали против полицейских бутылки, камни и пиротехнику.

Во второй половине дня 23 мая на площади Славия в Белграде прошел крупный антиправительственный митинг с участием более 34 тыс. человек. Вечером после акции в нескольких местах в центре города прошли столкновения между противниками Вучича и силовиками, оттеснившими их от лагеря сторонников президента Сербии в Пионерском парке возле здания Народной скупщины (однопалатного парламента) страны. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, а демонстранты подожгли мусорные баки.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька, погибли 16 человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к масштабным протестам, участники которых обвинили власти в недостаточном контроле безопасности. В 2025 году акции продолжались по всей Сербии, сопровождаясь требованиями о проведении досрочных парламентских выборов.