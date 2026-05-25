В Швеции показали дрон для перевозки деревьев

Шведская компания AirForestry представила дрон, который способен фактически "выводить" деревья из леса целиком.

Шестиметровый коптер подлетает к дереву, фиксируется на его верхушке и опускает вниз электропилу, по ходу движения срезая ветки, после чего спиливает ствол.

Затем дрон поднимает и транспортирует дерево целиком. Такая технология позволяет заготавливать древесину в труднодоступных районах без использования тяжелой техники, без повреждения почвы и без строительства лесных дорог.