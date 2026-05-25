https://news.day.az/hitech/1837068.html В Швеции показали дрон для перевозки деревьев - ВИДЕО Шведская компания AirForestry представила дрон, который способен фактически "выводить" деревья из леса целиком. Как передает Day.Az, кадры устройства уже распространились в сети. Шестиметровый коптер подлетает к дереву, фиксируется на его верхушке и опускает вниз электропилу, по ходу движения срезая ветки, после чего спиливает ствол.
В Швеции показали дрон для перевозки деревьев - ВИДЕО
Шведская компания AirForestry представила дрон, который способен фактически "выводить" деревья из леса целиком.
Как передает Day.Az, кадры устройства уже распространились в сети.
Шестиметровый коптер подлетает к дереву, фиксируется на его верхушке и опускает вниз электропилу, по ходу движения срезая ветки, после чего спиливает ствол.
Затем дрон поднимает и транспортирует дерево целиком. Такая технология позволяет заготавливать древесину в труднодоступных районах без использования тяжелой техники, без повреждения почвы и без строительства лесных дорог.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре