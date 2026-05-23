Юный борец из Шамахы удивил музыкальным талантом

Воспитанник школы борьбы Федерации борьбы Азербайджана в Шамахы Эмирхан Ахмедли привлек внимание необычным интервью.

Как передает Day.Az, юный спортсмен в разговоре с İdman.biz рассказал об учебе, любимых предметах и интересе к музыке.

По словам Ахмедли, его любимым предметом является английский язык. Кроме того, молодой борец признался, что увлекается пением.

Эмирхан отметил, что его музыкальный талант поддержали и в семье. По словам спортсмена, родители считают, что у него есть хороший голос и потенциал для развития в этом направлении.

Юный борец также рассказал, что получает музыкальное образование.