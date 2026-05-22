Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики шлю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления и выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя странами получат дальнейшее укрепление и развитие в соответствии со взаимными интересами".