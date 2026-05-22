SpaceX отложила первый тест новой версии своей ракеты-носителя

Компания SpaceX отменила первый тестовый полет новой версии Starship.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на странице SpaceX в социальной сети Х.

Стартовое окно для первого теста было открыто 90 минут с 1:30 мск пятницы, однако менее чем за 20 минут до истечения этого времени компания объявила об отмене испытания. В ходе полета планировалось протестировать новое поколение аппаратов - корабль и ракету-носитель Super Heavy с усовершенствованной версией двигателей.

Ракета должна была набрать высоту, провести отделение ступеней и приводниться в Мексиканском заливе, а Starship в космосе совершил бы маневры для проверки частей корабля на предельную нагрузку.