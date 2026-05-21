Президент Египта направил поздравительное письмо Президента Ильхама Алиева

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Имею честь выразить Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Отмечая этот знаменательный день вместе с Вами, я высоко ценю дружеские отношения между Египтом и Азербайджаном. В то же время еще раз подтверждаю свою приверженность тесному сотрудничеству с Вами в деле дальнейшего углубления и расширения наших отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес и отвечающих интересам наших дружественных народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана - дальнейшего прогресса и процветания".