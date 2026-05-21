Хорватия ожидает расширения партнерств в сфере городского развития на WUF13

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, как ожидается, будет и далее способствовать развитию партнерств в сфере инновационных проектов городского развития.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend на полях форума советник министра пространственного планирования, строительства и государственного имущества Хорватии Ана Фавро Шабар.

"Ключевые приоритеты Хорватии на WUF13 в Баку сосредоточены на устойчивом и инклюзивном городском развитии с особым акцентом на доступное жилье, обмен опытом в сфере жилищной политики и "зеленый" переход строительного сектора. Хорватия намерена представить реформы и программы, объединяющие пространственное планирование, доступность жилья и энергоэффективность в рамках единой стратегической системы.

Основной посыл, который Хорватия намерена продвигать, заключается в том, что доступное жилье и устойчивое городское развитие должны идти рука об руку. В рамках реализации Национального плана жилищной политики до 2030 года и связанных с ним законодательных реформ Хорватия работает над расширением доступности качественного и недорогого жилья, одновременно обеспечивая сбалансированное пространственное развитие и защиту городской среды", - сказала она.

Шабар отметила, что Хорватия рассматривает WUF13 как важную возможность для обмена международным опытом и лучшими практиками в сфере жилищной политики, городского обновления, демографических вызовов и устойчивого землепользования.

"В то же время Хорватия стремится поделиться собственным опытом цифровизации процессов пространственного планирования и строительных процедур через системы ePlans и ePermit, которые повышают прозрачность, эффективность и доступность для граждан и инвесторов. Еще одним важным приоритетом является повышение энергоэффективности зданий и сокращение выбросов CO₂. Поскольку строительный сектор является одним из крупнейших источников энергопотребления и выбросов, Хорватия реализует масштабные программы реновации и энергоэффективности жилых и общественных зданий. Эти меры способствуют достижению климатических целей, снижению энергетической бедности и повышению качества жилья", - отметила она.

Шабар также добавила, что в соответствии с европейскими климатическими целями и пересмотренной Директивой об энергетической эффективности зданий (EPBD) Хорватия реализует политику, направленную на увеличение числа зданий с нулевым уровнем выбросов, расширение использования возобновляемых источников энергии и привлечение инвестиций в реновацию зданий.

"Страна рассматривает "зеленый" переход в строительном секторе как одновременно экологическую и социальную возможность, которая может создавать рабочие места, укреплять энергетическую устойчивость и улучшать условия жизни граждан. Хорватия ожидает, что WUF13 дополнительно укрепит международное сотрудничество, будет способствовать развитию партнерств в сфере инновационных городских проектов и внесет вклад в глобальный диалог о климатически нейтральных, устойчивых и социально инклюзивных городах. В то же время форум представляет собой важную площадку для обмена опытом и лучшими практиками в области доступного жилья и решения демографических проблем, которые относятся к числу ключевых городских и социальных вызовов современности", - пояснила она.

Говоря о перспективах расширения сотрудничества между Хорватией и Азербайджаном, Шабар отметила, что ее страна видит значительный потенциал для укрепления взаимодействия в сферах городского развития, строительства и устойчивой инфраструктуры, особенно за счет объединения опыта Хорватии в постземлетрясенческой реконструкции, энергетической реновации и политике "зеленого" перехода с инвестициями Азербайджана в инфраструктуру и динамичным развитием городов.

"С точки зрения Министерства пространственного планирования, строительства и государственного имущества, одним из ключевых направлений сотрудничества является посткатастрофное восстановление и сейсмическая устойчивость. После разрушительных землетрясений в Загребе и регионе Бановина Хорватия получила значительный опыт реализации комплексных процессов восстановления, основанных на принципе "Build Back Better". Это означает, что цель заключается не только в восстановлении поврежденных зданий, но и в создании более безопасной, качественной и энергоэффективной среды для жизни. В этом процессе особое внимание уделяется сейсмической безопасности, энергоэффективности, устойчивости и долгосрочной устойчивости городских территорий.

Учитывая, что Азербайджан также является сейсмически активной страной и одновременно активно инвестирует в городское и инфраструктурное развитие, включая модернизацию Баку, развитие новых городских зон и внедрение концепций энергоэффективности и "умных городов", мы видим большой потенциал для обмена опытом в области сейсмостойкого строительства, устойчивого городского планирования, энергоэффективной общественной инфраструктуры и интегрированных моделей восстановления и управления городами", - сказала Шабар.

Она считает, что еще одним важным направлением сотрудничества является энергетическая реновация зданий и устойчивое городское обновление.

"В последние годы Хорватия реализует масштабные программы энергетической реновации жилых и общественных зданий за счет средств ЕС и политики "зеленого" перехода. Эти программы способствуют не только декарбонизации и снижению энергопотребления, но и преодолению энергетической бедности, а также повышению качества жизни граждан. Мы считаем, что существует значительный потенциал для обмена знаниями в области финансовых моделей, нормативно-правовых рамок и механизмов реализации в сфере устойчивого и энергоэффективного строительства. Мы также видим серьезные возможности для сотрудничества в области доступного и инклюзивного жилья, которое сегодня является одним из ключевых городских вызовов в мире. Через Агентство по сделкам и посредничеству в сфере недвижимости Хорватия реализует государственные программы жилищной поддержки и субсидируемого строительства, уделяя особое внимание молодым семьям и доступности жилья.

Одновременно Хорватия активно развивает модели устойчивого городского обновления и стремится к балансу между рыночным развитием и социальными потребностями. Поскольку Азербайджан также развивает государственные жилищные программы и новые городские проекты, очевиден потенциал для диалога и обмена лучшими практиками в области жилищной политики, жилищного финансирования и развития устойчивых сообществ. Существует также значительный потенциал сотрудничества между частным сектором, профессиональными институтами, университетами и торгово-промышленными палатами, особенно через совместные проекты, экспертные обмены и бизнес-форумы в сфере устойчивой инфраструктуры, "зеленого" строительства и развития устойчивых городов", - сказала она.

В целом Шабар считает, что Хорватия и Азербайджан имеют прочную основу для углубления сотрудничества через инновационные и ориентированные на будущее подходы к городскому развитию и жилищной политике, которые способствуют устойчивости городов, социальной инклюзивности и устойчивому развитию.