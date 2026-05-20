В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 20:45 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километра.