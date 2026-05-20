В Техасе посетители застряли на американских горках

В американском штате Техас в парке развлечений Six Flags Over Texas произошёл инцидент, в результате которого посетители были вынуждены эвакуироваться с аттракционов.

Как сообщает Day.Az, из-за внезапного отключения электроэнергии несколько американских горок остановились прямо во время движения. Людей пришлось эвакуировать по аварийным лестницам с большой высоты.

По информации представителей парка, причиной сбоя стало повреждение подземной линии электропередачи, которое было вызвано внешней строительной бригадой. В результате инцидента электричество временно отключилось на всей территории комплекса, что привело к остановке части аттракционов.