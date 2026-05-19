Системы раннего предупреждения климатических рисков крайне важны

Точное прогнозирование, выявление рисков и внедрение безопасных систем раннего предупреждения климатических рисков чрезвычайно важны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на мероприятии "Системы раннего предупреждения и климатически устойчивые города", проведенном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила что в оккупационный период Карабах подвергся экологическому геноциду. В городах и населенных пунктах было утрачено более 60 тысяч гектаров лесных угодий, нанесен серьезный удар по экосистеме региона. Сейчас появилась уникальная возможность построить "умный город" на освобожденных от оккупации территориях:

"Просветительские мероприятия, проводимые в Азербайджане, служат укреплению правового и социального аспектов устойчивого развития. Нельзя упускать из виду и социальную инклюзивность. Концепции систем раннего предупреждения и климатически устойчивых городов представляют собой подход, объединяющий научное прогнозирование, передовые технологии и социальную инклюзивность.

Этот подход имеет жизненно важное значение с точки зрения снижения экономических потерь, защиты жизни уязвимых слоев населения. Расширение систем раннего предупреждения также является приоритетом с точки зрения повышения активности женщин и защиты детей".

Хиджран Гусейнова отметила, что важны точное прогнозирование, выявление рисков и внедрение безопасных систем раннего предупреждения.

"Волны жары, наводнения и засухи оказывают влияние на весь мир. Своевременное предупреждение очень важно. Применение технологий "умного города" позволяет принять меры за несколько часов до события. Необходимо создание ориентированных на человека систем предупреждения. Предупреждения должны передаваться простым языком, с учетом особенностей уязвимых групп. Должны формироваться экологическая просвещенность и экологическая культура, предпочтение следует отдавать инклюзивным проектам градостроительства. Мониторинги показывают, что внутрисемейное просвещение также играет важную роль в выявлении рисков бедствий. Создание безопасной городской среды для детей и их подготовка к климатическим рискам - одна из важнейших задач на будущее", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.