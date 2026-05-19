Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс»

18 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

Корреспондент: Господин Президент, как всегда, рада Вас видеть. Более 40 тыс. человек из 182 стран... Второе по масштабу мероприятие в Азербайджане после COP29... Что означает проведение Всемирного форума городов (WUF13) для Азербайджана с точки зрения его международной роли в формировании будущего устойчивого городского развития?

Президент Ильхам Алиев: Безусловно, для нас большая честь выступать в качестве принимающей стороны Всемирного форума городов (WUF13). Здесь собрались представители 182 стран, что является наглядной демонстрацией уважения к Азербайджану. Насколько мне известно, количество участников рекордное. Так что на самом деле все это подтверждает важность темы и то, что в качестве принимающей страны выступает страна, обладающая обширными международными связями.

И, конечно же, для нас это также возможность отчитаться перед аудиторией, перед международным сообществом об уже проделанной работе, о наших планах, а также почерпнуть опыт у наших партнеров. Поскольку уровень представительства и число присутствующих глав государств и правительств показывают, что сегодня градостроительство - это предмет серьезных размышлений многих лидеров. Как я уже отметил в своем выступлении, гармония между сохранением историко-архитектурного наследия и необходимостью модернизации городов должна достигаться в неразрывном единстве.

Корреспондент: Азербайджан представил проекты "умных городов" и "зеленой энергетики" по всей территории Карабаха и Восточного Зангезура - в регионах, переживших конфликт, - и продемонстрировал работы по их восстановлению. Как, по Вашему мнению, эти проекты могут внести вклад в глобальные инновации по урбанизации? Чему могут научиться у вас другие, коль скоро Вы говорите об опыте других стран?

Президент Ильхам Алиев: Полагаю, что к настоящему моменту мы выработали уникальный опыт строительства городов и сел с нуля. К сожалению, это стало следствием масштабных разрушений на оккупированных территориях, и у нас не было иного выбора. Поэтапный подход, а в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию, привели к тому, что за пять лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно.

Итак, первое - электроэнергия. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию. 500 мостов, из которых 435 уже построены.

Железные дороги, школы, больницы - все развивается параллельно. В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции "умных городов" и "умных сел", а также разработка плана для каждого села - вся эта работа уже ведется. Так что для тех стран, которые пережили проблемы, подобные нашим, это действительно может послужить моделью для восстановления.

Корреспондент: Своего рода образец, если можно так выразиться, для всего остального мира. Ну что ж, замечательно! Но Азербайджан также приобрел исключительную значимость по части вклада республики в энергетическую безопасность Европы. Как Вы оцениваете формирующуюся роль Азербайджана по мере того, как Европа диверсифицирует свои источники энергии?

Президент Ильхам Алиев: Наше сотрудничество с Европой в области энергетики началось некоторое время назад. Особенно ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда мы ввели в эксплуатацию Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. Так, Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет. Десять государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. А в общей сложности азербайджанский газ получают двенадцать европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество.

И, к счастью, мы как следует подготовились к тому, что касается трубопроводной инфраструктуры, а также геологоразведки и добычи. Поэтому сейчас уровень добычи растет. Очень скоро, вероятно, в начале следующего месяца, мы сообщим о начале добычи газа на новом месторождении. Так что это беспроигрышная ситуация. Нам нужен премиальный рынок, которым является Европа. А Европе нужен альтернативный источник поставок, которым является Азербайджан. Таким образом мы объединили наши усилия и установили весьма плодотворное сотрудничество с Европейской комиссией.

Корреспондент: Спасибо. Вы являетесь действительно большим сторонником дипломатии и стабильности в регионе и за его пределами. Сейчас кризис в Ормузском проливе оказывает воздействие на региональную и глобальную экономику. Как Азербайджан подходит к этой ситуации и справляется с ней?

Президент Ильхам Алиев: Кризис не затронул нас в том, что касается цепочки поставок, поскольку наша политика диверсификации поставок энергоносителей и маршрутов не является политикой сегодняшнего дня. Мы проводим ее на протяжении многих лет, и нам удалось вместе с нашими партнерами и соседями выстроить диверсифицированную цепочку поставок, будь то нефть, газ, электроэнергия или транспортная связность.

Конечно, происходящее сейчас на Ближнем Востоке в определенной степени влияет на всех, поскольку некоторые могут считать, что высокая цена на нефть может принести выгоду. Да, это так.

Но одновременно многие из стран с богатыми залежами нефти вкладывают средства в казначейские бумаги. Многие из них делают инвестиции на фондовых рынках. А когда экономику начинает трясти, фондовые рынки падают. И тогда на фоне незначительной прибыли от продажи дорожавшей нефти мы теряем средства от наших капиталовложений. То есть все страдают от этого.

А что касается наших энергетических проектов, мы находимся в безопасной зоне. И как всегда, как вы тоже это заметили, выступаем в поддержку дипломатических усилий. Без дипломатии обеспечить выход наших ресурсов на рынки было бы невозможно. Поскольку для этого потребовалось переходить через территории разных стран, поддерживать добрые отношения как с соседними государствами, так и с их соседями, устанавливать многосторонний формат сотрудничества, создавать среду, которая пошла на пользу производителям, транзитным странам, потребителям, чтобы все соблюдали правила и получили выгоду.

Таким образом, с этой точки зрения я думаю, что опыт Азербайджана может оказаться полезным. После разрешения кризиса - надеюсь, это рано или поздно произойдет - многие страны пересмотрят свою энергетическую политику и способы доставки энергоносителей. И, скорее всего, географическое положение и уже имеющиеся активы Азербайджана будут более востребованы, чем сегодня.

Корреспондент: Господин Президент, всегда приятно с Вами беседовать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Рад видеть вас снова в Азербайджане.

Корреспондент: Всегда приятно возвращаться сюда. Спасибо за интервью.