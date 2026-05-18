WUF13 - важная платформа для выработки общего видения формирования более инклюзивных сообществ

WUF13 является важной платформой для обмена опытом и выработки общего видения формирования более безопасных и инклюзивных сообществ.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он отметил, что сегодня города находятся в центре всех глобальных вызовов, таких как климатическая устойчивость, безопасность жилья, устойчивое развитие и социальная солидарность.

"То, как мы планируем, развиваем и сохраняем города, определит стабильность, благосостояние и устойчивость наших обществ для будущих поколений", - сказал премьер-министр.

И. Кобахидзе подчеркнул, что наряду с сильным экономическим ростом, наблюдаемым в Грузии в последние годы, сбалансированное региональное развитие и современное градостроительство стали ключевыми приоритетами национальной политики страны.

"Наша цель - не только расширение инфраструктуры и повышение качества жизни, но и обеспечение устойчивого, сбалансированного между регионами и соответствующего потребностям граждан развития. При поддержке международных партнеров Грузия в настоящее время продвигает национальную концепцию пространственного развития. Этот важный документ составляет основу жилищной и градостроительной политики и служит обеспечению сбалансированного и устойчивого развития во всех регионах страны. Для эффективной реализации этих реформ была усилена институциональная координация посредством специализированного агентства. Этот механизм поддерживает долгосрочное планирование и обеспечивает осуществление городской трансформации на основе стратегического видения, устойчивости и эффективного управления", - сказал он.