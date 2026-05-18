Трамп назвал полную стоимость США

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью журналу Fortune, что общая стоимость Соединенных Штатов составляет сотни триллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты спросили Трампа, какую сумму он бы приписал общей стоимости США вместе со всеми их ресурсами и природными достопримечательностями, такими как Большой каньон.

"Если посчитать все вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов", - сказал глава государства.

