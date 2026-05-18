Жилье должно быть доступным, устойчивым и социально приемлемым

Жилье должно быть доступным, устойчивым, хорошо интегрированным в транспортную и инфраструктурную сеть и социально приемлемым. Только в таком случае мы сможем называть дома не просто зданиями, а настоящим жильем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил министр жилищного строительства и местного самоуправления Малайзии, председатель Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Нга Кор Минг в рамках второго дня 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Нга Кор Минг подчеркнул, что ключевой темой нынешнего форума является именно жилищный вопрос, который имеет особое значение в глобальной повестке городского развития.

По его словам, дом - это не просто кирпичи и строительные материалы, а понятие, основанное на надеждах и мечтах.

Минг также подчеркнул, что в будущем жилье, возводимое государствами, должно соответствовать ряду основных критериев: доступность, транспортная и инфраструктурная связанность, устойчивость и достойная общественная среда.

Он добавил, что сформированные на основе этих принципов жилые пространства способны создать истинное понимание "дома" и служить благополучию человека.