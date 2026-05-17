Азербайджан активно участвует в процессах глобальной урбанизации и устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Национального форума НПО Рамиль Искендерли, выступая на открытии Ассамблеи гражданских инициатив и организаций гражданского общества в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13).

По его словам, Национальный форум НПО, выступающий в качестве зонтичной организации, объединяющей гражданское общество в стране, консолидирует НПО, работающие в сферах устойчивого развития, климатических действий, социальной инклюзии, городского развития и участия молодежи.

"В Азербайджане механизмы участия граждан в государственной политике регулируются законом "Об общественном участии". Согласно законодательству, в процессах градостроительства заинтересованные стороны и местные сообщества должны быть информированы и с ними должны проводиться консультации", - отметил он.

Р. Искендерли также подчеркнул, что в последние годы в Азербайджане возрастает значение подходов к инклюзивному городскому планированию.

Он добавил, что при подготовке и обсуждении генеральных планов Баку, Гянджи, Агдама и других освобожденных территорий при участии международных экспертов предпринимаются шаги по вовлечению местных сообществ в процесс и изучению общественного мнения.