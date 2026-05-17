Финансовое оживление Карабаха - растет количество банковских вкладов

Автор: Ибрагим Алиев

Освобожденные территории Азербайджана постепенно возвращаются в полноценный экономический оборот страны, и банковская статистика уже фиксирует этот процесс в конкретных цифрах. Как следует из данных Центрального банка, на 1 апреля текущего года объем привлеченных депозитов из Карабахского экономического района составил 98,280 млн манатов.

И все это средства, размещенные в банках физическими лицами, компаниями и организациями. Не бюджетные поступления и не доход государства. Другими словами цифры отражают значительный уровень вовлеченности региона в банковскую систему страны. В Карабахе уже есть финансовая база, которая позволяет говорить о возвращении нормальной экономической жизни.

Как известно, Азербайджан за короткий исторический период создал в освобожденных районах условия, которые обычно требуют десятилетий. Были построены дороги, аэропорты, энергетическая инфраструктура, жилые комплексы, социальные объекты, школы, медицинские учреждения. Параллельно идет возвращение жителей, запуск предприятий, развитие услуг и создание рабочих мест. На этом фоне появление депозитной активности является закономерным продолжением государственной политики восстановления.

Особое значение имеет то, что банковская система пришла вслед за реальной жизнью. Там, где появляются жители, бизнес, зарплаты, расчеты, торговля и услуги, возникает потребность в банковских продуктах. Люди открывают счета, компании ведут финансовые операции, организации размещают свободные средства. Поэтому почти 100 млн манатов депозитов из Карабахского экономического района можно рассматривать как один из признаков того, что регион постепенно становится частью общей экономической динамики страны. Для региона, где идет масштабное созидание, движение денег само по себе является естественным элементом экономического оживления.

Нельзя не отметить и среднюю процентную ставку по привлеченным депозитам. Она составила 6,28%, что подтверждает, что банковские инструменты в регионе уже работают в привычной для страны логике. Вкладчики размещают средства, банки предлагают доходность, финансовая система постепенно закрепляется там, где еще недавно приходилось создавать базовые условия для жизни и деятельности.

Центробанк огласил и данные по Восточно-Зангезурскому экономическому району. Здесь цифры пока чуть скромнее. На 1 апреля объем привлеченных депозитов оттуда составил 928 тысяч манатов. За месяц показатель снизился на 80 тысяч манатов, или на 7,9%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 239 тысяч манатов, или на 34,7%. Именно годовой рост здесь имеет принципиальное значение, поскольку регион находится на раннем этапе формирования финансовой среды. Ставка по депозитам в регионе составила 5,41%.

Важно подчеркнуть, что Восточный Зангезур только набирает экономический темп. Там продолжаются инфраструктурные проекты, создаются условия для возвращения населения, формируются новые хозяйственные связи. Поэтому даже небольшой по абсолютному размеру рост депозитов указывает на расширение банковской базы и улучшенное благосостояние жителей.

Иными словами, банковская база страны в годовом выражении продолжает расширяться, а освобожденные регионы постепенно занимают свое место в этом процессе.

Для Карабаха и Восточного Зангезура депозитная статистика имеет более широкий смысл, чем обычный банковский показатель. Она демонстрирует, что восстановление не ограничивается строительством зданий и дорог. Экономическая жизнь возвращается через повседневные финансовые операции, через участие жителей и компаний в банковском секторе, через появление доверия к долгосрочному развитию этих территорий.

Азербайджан последовательно создает в освобожденных регионах среду, где люди могут жить, работать, открывать бизнес и пользоваться полноценными финансовыми услугами. Депозиты становятся одним из измеримых результатов этой политики. За цифрами Центрального банка стоит более важный процесс - Карабах и Восточный Зангезур вернулись в экономическое пространство страны через реальные деньги, операции и условия для будущего развития.