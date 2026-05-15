Азербайджанские теннисисты проведут сборы в Китае перед "Евразийской лигой"

Азербайджанские мастера настольного тенниса продолжают подготовку к международным соревнованиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявила Федерация настольного тенниса Азербайджана.

Сообщается, что еще шесть азербайджанских спортсменов сегодня отправились в Китайскую Народную Республику для участия в международных учебно-тренировочных сборах.

В состав делегации вошли Земфира Микаилова, Марзия Нурматова, Ляман Абдулгамидова, Айлин Аскерова, Рустам Гаджылы и Адиль Ахмедзаде.

До 27 мая члены национальной команды под руководством главного тренера Фархада Исмайылова будут тренироваться вместе с китайскими спортсменами в городе Шицзячжуан - административном центре провинции Хэбэй.

После завершения международного сбора азербайджанские спортсмены выступят в "Евразийской лиге" в Казахстане. Женские соревнования пройдут с 28 по 31 мая в Астане, а мужской турнир состоится в городе Тараз.

Отметим, что Китай традиционно считается мировым центром настольного тенниса. В этом виде спорта поездка на сборы в Китай примерно равна футбольной стажировке в Бразилии: вроде бы просто тренировки, а на деле почти паломничество в религиозный центр дисциплины.