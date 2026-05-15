Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем

Участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года оказалось под вопросом менее чем за месяц до старта турнира.

Как передает Day.Az со ссылкой на RMC Sport, президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что ни один из представителей национальной команды пока не получил американскую визу.

По его словам, ситуацию осложняют напряженные отношения между Ираном и США, которые не поддерживают дипломатические связи с 1980 года, а также обострение обстановки на Ближнем Востоке.

Мехди Тадж сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу с ФИФА, на которой намерен потребовать гарантий решения визового вопроса. Несмотря на заявления президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что матчи сборной Ирана в США пройдут по расписанию, проблема с оформлением документов остается нерешенной.

Ожидается, что 18 мая команда отправится в Анкару для сдачи отпечатков пальцев и начала подготовки к турниру. В случае дальнейших задержек участие Ирана в чемпионате мира может оказаться под угрозой.