ФК "Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой
Футбольный клуб "Галатасарай" планирует превратить чемпионское празднование в одно из самых громких событий года и хочет пригласить на церемонию британскую певицу Дуа Липу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, стамбульский клуб намерен устроить масштабное шоу мирового уровня в честь чемпионства.
По информации источника, "Галатасарай" предложил артистке около 15 миллионов евро (примерно 30 миллионов манатов) за выступление на чемпионской церемонии. Утверждается, что певица уже дала согласие на участие в мероприятии.
Ожидается, что возможное появление Дуа Липы вызовет огромный ажиотаж среди болельщиков и привлечет дополнительное внимание к празднованию чемпионства турецкого гранда.
Отметим, что в последние годы европейские клубы все чаще превращают чемпионские церемонии в полноценные музыкальные шоу.
