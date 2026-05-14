Правящая коалиция Израиля внесла законопроект о роспуске парламента нынешнего созыва. Как передает Day.Az, об этом сообщил израильский государственный телеканал Kan. Законопроект 13 мая представил председатель коалиции, депутат от партии Ликуд Офир Кац. Сообщается, что документ поддержали руководители всех коалиционных фракций.
