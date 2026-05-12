По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА
Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 16 и 17 мая с целью удовлетворения пассажирского спроса.
Об этом сообщили Day.Az в АЖД.
Согласно информации, билеты на указанные рейсы можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или через мобильное приложение "ADY Mobile".
Отметим, что по данному направлению также ежедневно организуются поездки по маршруту Баку-Газах-Баку.
