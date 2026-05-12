В Баку обновят эскалаторы и лифты в переходах

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку начинается подготовка к обновлению эскалаторов и некоторых лифтов в надземных и подземных пешеходных переходах.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Отмечается, что в рамках работ, основанных на жалобах жителей, в 46 надземных и подземных переходах, расположенных в разных районах столицы, планируется обновить в общей сложности 177 эскалаторов и 2 траволатора (движущиеся дорожки без ступеней, ускоряющие передвижение). Кроме того, в надземных пешеходных переходах заменят и капитально отремонтируют часть лифтов.

Подчеркивается, что некоторые из подлежащих замене эскалаторов были установлены с техническими нарушениями, а часть уже полностью выработала свой эксплуатационный срок. Для обеспечения безопасности и комфорта граждан оборудование будет полностью заменено новым.

Новые современные эскалаторы будут произведены финской компанией KONE - одним из мировых лидеров в этой сфере.

Для каждого перехода оборудование будет изготавливаться на заводе по специальному заказу с учетом индивидуальных размеров и технических характеристик. По этой причине производство и доставка займут несколько месяцев. Монтажные работы планируется начать поэтапно осенью этого года.

Отметим, что в настоящее время указанные эскалаторы и механизмы находятся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA). После обновления они будут переданы на баланс Бакинской городской исполнительной власти.