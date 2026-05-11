В Азербайджане за выходные задержаны более 90 человек

9 и 10 мая на территории Азербайджана сотрудниками полиции было раскрыто 91 преступление, зарегистрированное за указанный период, а также 1 преступление, остававшееся нераскрытым с предыдущих периодов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, всего были задержаны 67 человек, находившихся в розыске, в том числе 47 лиц, разыскиваемых как должники, после чего они были переданы по назначению.

Выявлено 48 фактов, связанных с наркотиками, а также 7 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

Задержаны 83 человека, подозреваемые в совершении преступлений.