Раскрыт профессиональный способ ускорить смартфон

Тормозящий Android-смартфон можно ускорить, если внести изменения в настройки разработчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание ZDNet.

Обозреватель медиа Джек Уоллен рассказал, что каждый смартфон на базе Android имеет скрытые настройки разработчика. Обычно их используют профессионалы и создатели приложений, но эти параметры может разблокировать любой пользователь. Автор раскрыл секрет, что с помощью настроек разработчика можно ускорить работу телефона.

Для разблокировки скрытых параметров нужно перейти в настройки смартфона и открыть раздел "О телефоне". Затем следует найти пункт "Номер сборки" и нажать на него семь раз. После этого откроются скрытые параметры операционной системы (ОС).

В первую очередь Уоллен посоветовал настроить скорость отображения анимации. По умолчанию этот параметр установлен на 1х, но можно выбрать 0,5х. Журналист объяснил, что в этом случае телефон перестанет открывать элементы интерфейса с искусственной задержкой.

Автор также рассказал, что можно принудительно ограничить количество активных приложений до определенного предела. Эта настройка находится в самом низу раздела "Приложения". Для ускорения специалист рекомендовал установить параметр "не более 4 процессов".