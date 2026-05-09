Орбан объяснил свое поражение на выборах

Ухудшение экономической ситуации в Венгрии, связанное с конфликтом в Украине и санкциями Евросоюза против России, стало ключевой причиной поражения правящей партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах 12 апреля.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью на YouTube-канале ведущего Ласло Питингера.

"Если бы не было войны [в Украине] и негативной реакции со стороны Брюсселя, если бы рост экономики не замедлился из-за этого и если бы мы смогли достичь экономического роста в 2-3 процента, то мы могли бы выиграть выборы", - заявил он.

Ранее Орбан, потерпевший поражение на парламентских выборах, заявил, что откажется от депутатского мандата. Он указал, что решил отказаться от парламентского мандата от партии "Фидес", которую он возглавляет. "Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения", - заключил венгерский премьер.