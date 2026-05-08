Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 3,44 доллара США, или на 3,2%, и составила 105,55 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 3,42 доллара, или на 3,2%, и составила 102,49 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,2 доллара, или на 3,8%, и составила 81,21 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,6 доллара, или на 3,4%, и составила 100,59 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.