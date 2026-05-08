Париж снова взялся за старое

Автор: Лейла Таривердиева

Франции следует брать пример с Турции. Являясь братской и союзной Азербайджану страной, последняя не пытается вмешиваться в дела региона и мешать позитивным процессам. Анкара не вклинивается в отношения Баку и Еревана, не делает провокационных заявлений в адрес Армении, чтобы не разрушить хрупкий мир. Франция же как ближайший союзник Армении поступает с точностью наоборот. Она думает, что так помогает своей товарке? Вовсе нет. Она создает ей проблемы.

Нормализация, наблюдающаяся в последний месяц в отношениях Баку и Парижа, позволила надеяться, что в неконструктивную риторику, которую прежде приходилось слышать с французской стороны, будут внесены коррективы. Какое-то время это действительно было так. Но Париж долго не выдержал. Накануне, выступая в Сенате, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вытащил из нафталина прежние нарративы.

Был вытащен на свет не существующий уже "Нагорный Карабах", звучали обвинения в разрушении некоего "наследия", а также призывы к ЮНЕСКО немедленно направить оценочную миссию в Карабах. Подчеркнем - именно в Карабах. Прочие освобожденные территории Азербайджана Францию никогда не интересовали.

Совсем недавно тот же самый Жан-Ноэль Барро приветствовал мир между Азербайджаном и Арменией, говорил о важности этого процесса "для процветания региона и на благо всех". А сегодня пытается вернуться к прежней политике Парижа, чтобы все разрушить. Что там случилось в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества, что французский МИД вдруг снова сделал разворот?

Желание оторвать Армению от России можно понять, но если при этом жертвуют едва установившимся миром в регионе, это уже выглядит совсем иначе. Наверное, такое действие оказали комплименты в адрес Макрона и похвалы за то, чего он не делал. Дело в том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодняшний мирный процесс заслугой Франции и лично Макрона, и благодарил его за какую-то решительность и принципиальность. Думается, эти заявления стали сюрпризом для многих, ведь каждому известно, что мирная повестка начала развиваться после встречи в Вашингтоне при участии вовсе не президента Франции.

Видимо, Пашинян был так убедителен, что Макрон и сам поверил в свою миссию. И теперь в Сенате Франции снова звучат провокационные заявления, как указано в заявлении азербайджанского МИДа, ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана над собственными территориями и вызывающие сомнения в вопросах защиты культурного и религиозного наследия. И это в то время, когда после освободительной войны 2020 года созданы условия для устойчивого мира в регионе.

В Ереване Макрон обещал Армении "освободить пленных" и спасти "армянское наследие". Начать Париж решил со второго пункта, поэтому Барро обрушился с обвинениями на Баку в связи с полностью законным сносом армянских новоделов, построенных на азербайджанской территории в годы оккупации. Возможно, выступая глава МИД Франции не в Сенате, а где-то еще, заявления были бы более продуманными, но этот орган, как известно, является гнездом армянского лоббинга, и выступать там в ином духе себе дороже.

Барро обвинил Баку во всех грехах, грозил Международным судом, требовал отправить миссию ЮНЕСКО в Ханкенди. К чему было говорить об этом в Сенате Франции, непонятно. Сенат Франции не решает вопросов, касающихся внутренних дел других стран. Азербайджан - суверенная страна, которой ни МИД, ни Сенат Франции не имеет права указывать. Если все это предназначалось для ушей руководства Евросоюза, то перед выступлением в Сенате, мсьё стоило почитать новости, и тогда он, возможно, понял бы бессмысленность своих призывов. ЕС не будет ничего требовать от Азербайджана, своего главного стратегического и надежного партнера в регионе. Парижу давно следовало бы это уяснить. Все же склоняемся к мысли, что сказанное министром Барро было предназначено для ушей лобби и диаспоры, которые все еще имеют сильное влияние на французское правительство. Правда, провокационной сути сказанного это не меняет.

Азербайджанская сторона уже не раз поясняла свои действия. То, что делается на освобожденных территориях, во-первых, это внутреннее дело Азербайджана, а, во-вторых, все это делается в рамках международного права. Международное право запрещает застройку и заселение оккупированных территорий, а именно это делала Армения на протяжении тридцати лет. Теперь, когда земли освобождены, законные хозяева удаляют незаконные постройки времен оккупации. Не разрушают, а именно сносят. Те объекты, о которых сейчас воет вся диаспора и лобби в Европе и США, это нахалстрой, незаконные постройки, являющиеся символами оккупации и сепаратистского контроля над международно признанными территориями Азербайджана. Никто бы на нашем месте не стал сохранять их. Они были бы снесены еще три года назад.

Оппоненты Азербайджана раздражаются, когда Баку говорит о двойных стандартах в подходе к теме духовного и культурного наследия. Но ведь это так и есть.

Раздражаться не надо, надо подумать над своим поведением. Ту же Францию никогда не волновала судьба азербайджанского наследия. От слова совсем. Азербайджан не раз призывал ЮНЕСКО взять под контроль этот вопрос, когда еще что-то можно было спасти. Но никто, кроме самого Азербайджана, не волновался о состоянии мечетей, памятников и святилищ, оставшихся под оккупацией. Результат - тотальное разрушение и уничтожение сотен объектов культурного, исторического и культурного значения. При этом от Азербайджана после Второй карабахской войны регулярно требуют допуска в Карабах для мониторинга некоего "армянского наследия". Это, мягко говоря, непорядочно.

Сразу после войны Азербайджан заявил, что ожидает направления на освобожденные земли миссии ЮНЕСКО по расследованию фактов. Миссия не прибыла. Зато после антитеррористической операции сентября 2023 года началась бурная активность. ЮНЕСКО обратилась с Баку с просьбой разрешить проехать в Карабахский регион и промониторить состояние "армянского наследия". В Баку сказали, что не против, но предложили экспертам организации проехать в Ханкенди через Агдам и вначале зафиксировать то, что сотворили армяне с этим городом, его памятниками, историческим и культурным наследием азербайджанского народа в период оккупации. ЮНЕСКО отказалась. Там заявили, что хотят попасть прямо в Ханкенди и оценить и задокументировать состояние армянских объектов. Это было большой ошибкой международной организации. После того случая говорить о допуске миссии в Карабах несерьезно.

Другую попытку ЮНЕСКО приехать в регионе по просьбе армян пресек сам Ереван, так как условием Азербайджана была отправка аналогичной миссии в Армению для мониторинга состояния азербайджанского наследия.

Глава МИД Франции, выступая с требованиями, должен понимать, что допуск миссии ЮНЕСКО в Азербайджан не будет безусловным. Если он и состоится, то только на условиях Баку, которые армянской стороне очень не понравятся.

Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем странное поведение официального Парижа, вернувшего к жизни прежние нарративы. Если мы говорим о нормализации и мирном процессе, то эти нарративы направлены как раз против мира и стабильности на Южном Кавказе.