Все, что нужно знать о ЮНЕСКО

Автор: Лейла Таривердиева

Оказалось, что неадекватные слушания и голосования, угрозы и судебные решения это было не все меню прошлой недели, приготовленное для Азербайджана. Выяснилось, что со своим "блюдом" выступила и ЮНЕСКО. Международная гуманитарная организация вновь показала, что совсем не против участия в политических играх.

ЮНЕСКО обратилась с Баку с просьбой разрешить проехать в Карабахский регион и промониторить состояние "армянского наследия". В Баку сказали, что не против, но предложили экспертам организации проехать в Ханкенди через Агдам и вначале зафиксировать то, что сотворили армяне с этим городом, его памятниками, историческим и культурным наследием азербайджанского народа в период оккупации. ЮНЕСКО отказалась. Там заявили, что хотят попасть прямо в Ханкенди и оценить и задокументировать состояние армянских объектов.

У ЮНЕСКО, и без того подмочившей свою репутацию в качестве беспристрастной, нейтральной, действующей вне политики структуры, была возможность доказать, что она реально способна быть объективной. Но организация от этого шанса отказалась. Потому что в ее задачу не входило фиксировать контраст между тем, что ее сотрудники увидят в Агдаме, и тем, что они хотели бы увидеть в Ханкенди. Отказ ехать в Ханкенди через Агдам не был доказательством решительности и целеустремленности организации, это всего лишь в очередной раз доказало ее предвзятость, ангажированность и подверженность ксенофобии. К сожалению, это так. Эта позиция международной организации, а не Баку - причина того, что она снова не смогла попасть в регион. Как говорил ранее Президент Ильхам Алиев, "мы готовы и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО. Но с одним условием, ЮНЕСКО должна сохранить свой международный статус. ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии и дискриминации".

Но ЮНЕСКО, к сожалению, не свободна от всех этих нездоровых проявлений, следовательно, не должна обижаться, когда перед ее носом захлопывают двери.

Много лет, повторим, Азербайджан призывал ЮНЕСКО направить миссию по расследованию фактов на оккупированные Арменией территории, остановить уничтожение наследия азербайджанского народа. В ЮНЕСКО не могут сказать, что они были не в курсе. Азербайджан провел в этом направлении очень большую работу, постоянно информируя организацию, предоставляя факты и доказательства. Так, в 2007 году была подготовлена и представлена ЮНЕСКО книга "Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие", в которой содержался полный список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных ею территориях нашей страны, давалась доскональная информация о процессе армянизации албанских церквей и так далее. Реакции, к сожалению, не последовало. Сомневаемся, что в организации вообще открыли книгу хотя бы на первой странице. О наследии в регионе ЮНЕСКО вдруг задумалась только после 44-дневной войны, и то исключительно об армянском, а азербайджанское она продолжала демонстративно и откровенно игнорировать.

В 2008 году во время визита в Баку тогдашнего гендиректора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры азербайджанская сторона вновь предложила организовать миссию. Господин Мацуура с ловкостью азиата тонко ушел от решения вопроса. Но Баку не сдавался, раз за разом обращаясь к организации с просьбой взять ситуацию под контроль. Армянская сторона регулярно отказывалась пропустить экспертов на оккупированные земли, и те особо не возражали. ЮНЕСКО в те годы ни разу не выразила недовольства по поводу отказов Армении, принимая их как само собой разумеющиеся.

В январе 2018 года министр иностранных дел Азербайджана на встрече с новоизбранным гендиректором организации Одри Азуле еще раз поднял вопрос о направлении миссии ЮНЕСКО. На что госпожа Азуле заявила, что ЮНЕСКО является гуманитарной организацией и потому не хочет вмешиваться в политические вопросы. Прошло пять лет, произошла 44-дневная война, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и обеспечил территориальную целостность. И в ноябре 2023 года та же Одри Азуле прислушалась к обращению главы МИД Армении Мирзояна, поговорившему с ней о "важности направления в Карабах ознакомительной миссии ЮНЕСКО с целью проведения независимого мониторинга и картирования памятников культуры на месте". Арарат был так убедителен, что всего через неделю в Азербайджан уже полетело обращение по поводу миссии.

Очень хотелось бы знать, каковы были реальные ожидания руководства международной организации от этого обращения. Не может же быть, чтобы генсек Азуле на самом деле рассчитывала, что Азербайджан позволит осуществлять какие-то односторонние действия на своей территории. Скрывать ему нечего - все объекты на освобожденных территориях, имеющие культурное и историческое значение, находятся под охраной государства. Специалисты ЮНЕСКО могут удостовериться в этом в любой момент, но при условии, что перед этим осмотрят, зафиксируют и задокументируют то, что было сотворено армянами. Кроме того, в организации не должны даже допускать мысли, что каждый камешек, который армяне считают для себя священным и причисляют к своему несуществующему наследию на азербайджанской земле, будет сохранен, если попадет в отчеты ЮНЕСКО.

А вот что организации следует знать - по ее вине за тридцать лет армянской оккупации был уничтожен огромный и богатый пласт истории и культурного наследия Карабахского региона Азербайджана. Были стерты с лица земли около 70 мечетей, 44 албанских и православных храмов, 473 исторических памятника, включая дворцы, крепости и музеи, в Армению были незаконно вывезены 40 тысяч ценных музейных экспонатов, огромное количество археологического материала, собранного во время незаконно проводившихся раскопок. Когда ЮНЕСКО сумеет найти в себе силы оторваться от ксенофобских и исламофобских стереотипов, когда начнет оправдывать свой статус международной организации и обратит внимание на преступления, совершенные армянами, тогда двери для нее откроются.

Одним словом, напрасно ЮНЕСКО отказалась от проезда через Агдам.