https://news.day.az/society/1775838.html Несчастный случай в Гяндже В Гяндже произошел несчастный случай. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель грузовика потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб на обочине. Согласно информации, столб упал на землю, и находившийся поблизости 15-летний подросток получил удар электрическим током.
