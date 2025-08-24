Несчастный случай в Гяндже

В Гяндже произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель грузовика потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в фонарный столб на обочине.

Согласно информации, столб упал на землю, и находившийся поблизости 15-летний подросток получил удар электрическим током.

В настоящее время состояние несовершеннолетнего оценивается как средней тяжести. Пострадавший госпитализирован, и его лечение продолжается в больнице.

По данному факту ведется расследование.