ДТП на аэропортовском шоссе парализовало движение - ВИДЕО
10 января около 15:00 на аэропортовском шоссе в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, авария вызвала затруднение движения в направлении центра города в районе станции метро "Кероглу". Благодаря оперативным действиям сотрудников дорожной полиции транспортный затор был в короткие сроки ликвидирован.
Момент ДТП запечатлен на видео:
