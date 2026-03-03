Трамп заявил о возможности "вечной" войны с нынешними запасами боеприпасов США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил запасы боеприпасов в стране, отметив, что они находятся на рекордно высоком уровне.

Как передает Day.Az, в своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп написал: "Как мне сообщили сегодня, у нас есть практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы".

Он также вновь обвинил бывшего президента Джо Байдена в передаче оружия Украине безвозмездно, подчеркнув: "К счастью, я восстановил вооруженные силы в течение своего первого срока и продолжаю это делать. Соединенные Штаты достаточно запаслись и готовы по-крупному побеждать".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.