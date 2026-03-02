Катар сбил два иранских самолета Су-24.

Как передает Day.Az, об этом заявили в минобороны страны.

Согласно заявлению, ВВС Эмира Катара успешно сбили два самолета Су-24, которые следовали из Исламской Республики Иран. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были перехвачены семь баллистических ракет. Также силы ВВС и ВМС Катара уничтожили пять беспилотников, нацеленных на несколько районов страны.

В ведомстве подчеркнули, что угроза была немедленно нейтрализована после обнаружения в соответствии с утвержденным оперативным планом, при этом все ракеты были уничтожены до достижения предполагаемых целей.

Министерство обороны отметило, что вооруженные силы Катара обладают всеми необходимыми возможностями и ресурсами для защиты суверенитета и территории государства, а также для решительного ответа на любую внешнюю угрозу.

Ведомство призвало граждан, резидентов и посетителей сохранять спокойствие, следовать официальным инструкциям органов безопасности, избегать распространения слухов и доверять исключительно информации из официальных источников.