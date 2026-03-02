США не ставили целью ликвидировать руководство Ирана

Американские военные не пытались ликвидировать руководство Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с конгрессменом Майком Тёрнером.

"Он предельно ясно сказал: 'Мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству'", - рассказал Тёрнер в интервью CBS News.

По его словам, важно понимать, что США не стремились к смене власти и наносили удары исключительно по военным целям Ирана.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.