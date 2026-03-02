МАГАТЭ призывает к дипломатии для предотвращения ядерной эскалации в Иране

МАГАТЭ внимательно следит за безопасностью ядерных объектов в Иране и на Ближнем Востоке на фоне недавних военных действий.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих.

"Агентство немедленно отреагировало, сосредоточив внимание на возможных радиологических чрезвычайных ситуациях, вызванных военными действиями, в рамках своего мандата", - отметил Гросси.

Он подтвердил, что Центр по инцидентам и аварийным ситуациям (IEC) МАГАТЭ продолжает свою работу, собирая информацию и оценивая ситуацию, несмотря на ограниченные возможности связи, обусловленные конфликтом.

На данный момент, по словам Гросси, МАГАТЭ не зафиксировало повышения уровня радиации выше обычного фона в соседних с Ираном странах.

"Что касается состояния ядерных объектов в Иране, то на данный момент нет признаков повреждений или поражений объектов, включая АЭС Бушер, Тегеранский исследовательский реактор и другие объекты топливного цикла", - добавил он.

Гросси также отметил, что страны, такие как ОАЭ, Иордания, Сирия, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Оман, Катар и Саудовская Аравия, могут быть потенциально уязвимы к радиологическим рискам.

Он призвал все стороны проявить максимальную сдержанность, напомнив о предыдущих резолюциях Генеральной конференции МАГАТЭ, которые исключают вооруженные нападения на ядерные объекты, поскольку такие действия могут привести к катастрофическим радиационным выбросам с серьезными последствиями как внутри атакующего государства, так и за его пределами.

Гросси подчеркнул важность возобновления дипломатических усилий, отметив, что для предотвращения распространения ядерного оружия в Иране и сохранения целостности глобальной системы нераспространения необходимы переговоры.

"Дипломатия сложна, но она никогда не невозможна, особенно когда речь идет о ядерной дипломатии", - заключил он.

Генеральный директор МАГАТЭ добавил, что агентство готово предоставить технические рекомендации и поддержку государствам-членам в случае радиологического выброса.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.