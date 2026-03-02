Иран подтвердил гибель главнокомандующего армией, главы КСИР и министра обороны

Министерство иностранных дел Ирана выразило соболезнования в связи с гибелью высокопрофильных военных лидеров, включая главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

Об этом передает Day.Az.

"Эти великие люди, чья жизнь была полна искренности и самопожертвования, стояли на передовой линии защиты независимости и безопасности страны и, наконец, получили награду за свою искреннюю борьбу, достигнув высокого статуса мучеников", - говорится в заявлении иранского МИД.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.

Ближе к ночи стало известно о смерти Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов Израиля и США. Затем появилась информация о том, что в Иране будет создан Временный руководящий совет.