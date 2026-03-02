Найден необычный способ ускорить заживление ран после операций
Ученые из Университета Томаса Джефферсона обнаружили, что обработка тканей холодной плазмой может ускорять заживление после операций, усиливая естественную иммунную реакцию организма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в Advanced Therapeutics (AdvT).
Холодная плазма - это ионизированный газ низкой температуры, который уже применяют в хирургии и дерматологии, в том числе для обработки ран, коррекции рубцов и омоложения кожи. Однако до сих пор было мало данных о том, как именно она влияет на живые ткани.
В эксперименте исследователи обрабатывали хирургические раны у крыс устройством для генерации холодной плазмы. Уже через шесть часов в зоне повреждения увеличивалось количество нейтрофилов - иммунных клеток, которые первыми прибывают к месту травмы и запускают процесс восстановления.
Ученые выяснили, что плазма вызывает кратковременный всплеск активных форм кислорода - молекул, которые служат сигналом для иммунной системы и активируют механизмы заживления. Иначе говоря, технология "подталкивает" организм быстрее начать восстановление.
Анализ тканей показал, что после обработки усиливается работа генов и сигнальных путей, связанных с регенерацией мышц. Через две недели у животных, получивших лечение, в заживающей ткани было меньше жировых отложений и больше признаков нормального мышечного восстановления. Это может объяснять, почему пациенты после дерматологических процедур с холодной плазмой отмечают повышение упругости кожи.
Ученые отмечают, кроме стимуляции регенерации, холодная плазма обладает антибактериальным эффектом. В дальнейшем исследователи планируют изучить, может ли сочетание плазмы и стандартных антибиотиков снизить риск инфекций и улучшить результаты хирургического лечения.
