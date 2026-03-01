Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает Day.Az.

"Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев <...> Он не смог скрыться от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и, действуя в тесном сотрудничестве с Израилем, ни он, ни другие лидеры, погибшие вместе с ним, ничего не могли сделать", - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов по Тегерану. Однако позже в МИД страны эту информацию опровергли.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.