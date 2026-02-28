Рейс Баку-Тель-Авив вернулся в аэропорт вылета

Рейс J2-021 Баку-Тель-Авив авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вернулся в Баку из-за закрытия воздушного пространства Израиля.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе авиакомпании, самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева в 12:24.

"AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией на Ближнем Востоке и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно информированы о любых изменениях в расписании рейсов", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана.