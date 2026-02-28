Хидаят Гейдаров снят с соревнований Большого Шлема в Ташкенте

Олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира и Европы по дзюдо Хидаят Гейдаров отстранен от участия в турнире Большого Шлема в Ташкенте из-за невозможности уложиться в лимит весовой категории. 29-летний спортсмен не смог привести себя в требуемую форму к моменту официальной процедуры взвешивания.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, Гейдаров перед началом соревнований не сумел снизить вес до необходимых 73 килограммов. В связи с этим он не прошел процедуру допуска и был вынужден пропустить турнир. Федерация уже применила к спортсмену соответствующие меры дисциплинарного воздействия согласно внутреннему регламенту организации.

Отметим, что в случае успешного взвешивания Гейдаров должен был провести свой первый поединок в весовой категории до 73 кг против представителя Индии Аруна Кумара. Невыполнение весовых норм лишило азербайджанского дзюдоиста возможности начать борьбу за медали престижного турнира в столице Узбекистана.