SOCAR закрепляется на рынке Италии: от поставщика к интегрированному игроку

Автор: Акбар Новруз

Брюссель готов принять новых игроков на европейском энергетическом рынке. На днях Европейская комиссия дала согласие на сделку по приобретению Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) одной из крупнейших итальянских интегрированных компаний по переработке и сбыту нефти - Italiana Petroli. Сделка охватывает 99,82% акций компании. Она была подписана еще в сентябре 2025 года, но только недавно получила одобрение регуляторов ЕС.

Это новое направление для SOCAR, которая прежде выступала, в основном, как производитель и экспортер сырой нефти. Долгое время стратегия Азербайджана в энергетике была типичной для стран-экспортеров ресурсов: добывать углеводороды и продавать их в Европу, почти не участвуя в переработке, дистрибуции и розничной торговле. При этом самые прибыльные участки цепочки добавленной стоимости оставались за западными компаниями.

Italiana Petroli управляет двумя НПЗ с общей перерабатывающей мощностью около 10 млн тонн в год, сетью из более чем 4,5 тыс. автозаправочных станций по всей Италии и развитой логистической инфраструктурой. Это позволит SOCAR выйти на рынок переработки и розничной торговли - сегменты, где маржа традиционно выше, чем на продаже сырой нефти - и укрепить свое присутствие в европейском энергетическом секторе.

Италия давно является важным потребителем азербайджанских энергоресурсов, стабильно входя в число крупнейших покупателей каспийского "голубого топлива". Трансадриатический трубопровод (TAP), ключевой элемент Южного газового коридора, сыграл важную роль в поставках азербайджанского газа в Италию и дальше.

Итальянские официальные лица в переговорах с Азербайджаном неоднократно подчеркивали критическую важность надежности поставок, ясно дав понять, что сделка будет зависеть от гарантий снабжения топливом - условия, на котором акцентировалось еще во время переговоров прошлой осенью.

С политической точки зрения, это подчеркивает, что Азербайджан выступает не только как поставщик сырья. Сделка укрепляет статус Баку как стратегического партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы - роль, которая раньше почти полностью принадлежала Норвегии и североафриканским странам. На фоне снижения роли российского газа и колебаний на рынке СПГ новые каналы поставок становятся важной диверсификацией для Брюсселя.

Стратегическое значение сделки гораздо шире: азербайджанская государственная компания теперь может владеть и управлять критической энергетической инфраструктурой внутри ЕС - редкий случай прямого иностранного владения в строго регулируемом секторе.

Брюссель проверил сделку по правилам ЕС о слияниях и настаивал на прозрачности, но не создавал препятствий, показывая, что присутствие SOCAR не рассматривается как угроза конкуренции. В Италии же дебаты сосредоточились на рабочих местах и защите окружающей среды: законодатели интересовались, как переход отразится на занятости на НПЗ и соблюдении климатических обязательств страны, что обсуждалось на парламентских слушаниях ранее в этом году.

Для SOCAR приобретение в Италии - это не просто расширение бизнеса. Оно опирается на опыт работы за рубежом, в частности в Грузии, где компания модернизировала газораспределительные сети и розничную торговлю газом, но теперь на значительно большем масштабе. Сделка сигнализирует о том, что Баку стремится стать интегрированным энергетическим игроком, способным управлять добычей, переработкой и продажами через границы, делая качественный скачок по цепочке создания стоимости.

Для Италии цифры говорят сами за себя: в последние месяцы газ обеспечивал более 60% производства электроэнергии в стране, оставляя ее уязвимой к любым колебаниям глобальных поставок. На этом фоне государственная компания SOCAR не просто подписывает контракт - она закрепляет свое присутствие в энергетической системе Европы.

Приобретая сеть от нефтяного месторождения до соседней автозаправки, SOCAR получает значительную роль в европейской энергетике. Дальний поставщик превращается в местного "игрока на местах".

Сделка носит оттенок "геополитического прагматизма". В эпоху, когда трубопроводы рассматриваются как рычаги влияния, Брюссель дал согласие государственному гиганту вне ЕС на приобретение важнейших активов переработки.

Это решение продиктовано необходимостью. По мере того как Европа отворачивается от традиционных поставщиков, она принимает прагматичную диверсификацию. Сделка отражает смещение энергетической карты: ЕС все чаще смотрит на Восток, чтобы обеспечить стабильность своих поставок.

Если SOCAR сможет успешно реализовать эту стратегию, соблюдая баланс бюджета и требования Италии по "зеленой" повестке, эта сделка станет примером того, как страны с большими энергетическими ресурсами могут закрепиться в центре мирового рынка.