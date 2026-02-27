Назначен новый генконсул Азербайджана в Дубае

Кямран Вахид оглу Мамедзаде назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.