Назначен новый генконсул Азербайджана в Дубае
Кямран Вахид оглу Мамедзаде назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
