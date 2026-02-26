https://news.day.az/officialchronicle/1818540.html Трогательные кадры встречи Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с жителями Ходжалинского района - ФОТО Как сообщалось, 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.
Как сообщалось, 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии в городе Ходжалы Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.
Глава государства, Первая леди и члены их семьи ознакомились с Мемориалом и встретились с представителями общественности Ходжалинского района.
Day.Az представляет трогательные кадры встречи:
