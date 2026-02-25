Ожидания, связанные с выделением дополнительных средств из государственного бюджета на ипотечное кредитование в 2026 году, а также с открытием в ближайшее время новых кредитных лимитов соответствующим ведомством, указывают на возможное оживление ипотечного рынка для граждан, планирующих приобрести жилье. По прогнозам, основная часть выделяемых средств будет направлена на расширение программы льготной ипотеки.

Как сообщает Day.Az, в текущем году на предоставление льготных ипотечных кредитов выделено 100 млн манатов. В 2025 году эта сумма составляла около 96 млн манатов, благодаря чему 1156 граждан смогли приобрести жилье. С учетом возвратов по ранее выданным кредитам ожидается, что общий объем средств, направленных на льготную ипотеку, превысит 100 млн манатов. В связи с этим прогнозируется рост числа граждан, которые смогут воспользоваться данной программой в течение года.

По словам депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова, в 2026 году около 1200 граждан смогут решить жилищный вопрос за счёт льготных ипотечных кредитов.

Он отметил, что процесс будет осуществляться в онлайн-формате. После открытия лимитов граждане смогут подавать заявки в электронном виде через уполномоченные банки. Льготная ипотека в основном предназначена для молодых семей, однако в отдельных случаях право на участие имеют и граждане старше 35 лет. Основная цель программы - решение жилищной проблемы молодых семей.

По мнению экспертов, текущая экономическая ситуация и рост цен на рынке недвижимости вновь поднимают вопрос увеличения максимальной суммы льготного ипотечного кредита. В настоящее время лимит составляет 100 тыс. манатов, однако предлагается повысить его до 150 тыс. манатов. Открытие новых лимитов может привести к оживлению рынка жилья, а также частично снизить давление на рынок аренды.

Может ли активизация ипотеки привести к искусственному росту цен?

Эксперт по недвижимости отметил, что доля ипотечных кредитов на рынке остаётся сравнительно небольшой и составляет около 6-7% всех сделок. Поэтому, хотя в краткосрочной перспективе ипотека может оказать определённое влияние на цены, в дальнейшем этот эффект не будет существенным.

Также обсуждается возможность изменения процентных ставок. В настоящее время льготные ипотечные кредиты предоставляются под 4% годовых, а стандартные - под 8%.

Сообщается, что в рамках социальных ипотечных программ, финансируемых государством, ставки могут быть дополнительно снижены. В случае реализации этой инициативы доступность ипотечного кредитования для населения ещё больше возрастет.