По этим ж/д направлениям увеличится количество рейсов

В связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан на внутренних железнодорожных маршрутах будут назначены дополнительные рейсы поездов.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО Азербайджанские железные дороги.

Отмечается, что с 20 по 30 марта ежедневно будут организованы рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку, с 19 по 30 марта - Баку-Агстафа-Баку, а 23 и 25 марта - по маршруту Баку-Агдам-Баку.

Сообщается также, что билеты на поезда по направлению Баку-Агстафа-Баку можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте компании или через мобильное приложение ADY Mobile.

Кроме того, в праздничные дни рейсы по маршрутам Баку-Газах-Баку, Баку-Балакен-Баку, Гянджа-Габала-Гянджа, а также 21 и 28 марта по направлению Баку-Агдам-Баку будут выполняться по традиционному графику.