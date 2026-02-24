Футболисты "Барселоны" ответили, кого подписали бы из "Реала"

Футболисты "Барселоны" Педри и Ферран Торрес выбрали игрока "Реала", которого они бы хотели видеть в своей команде.

Как передает Day.Az, полузащитник "Барселоны" Педри и нападающий Ферран Торрес в эфире шоу El Hormiguero ответили на вопрос о том, какого одного игрока мадридского "Реала" они бы забрали в свою команду, если бы такая возможность появилась. Оба футболиста выразили одинаковое мнение.

Педри: "Думаю, Килиан Мбаппе".

Торрес: "Да, Мбаппе".

В этом сезоне 27-летний Мбаппе провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 6 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет €200 млн.