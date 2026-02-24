https://news.day.az/sport/1818077.html Азербайджанский борец завоевал "бронзу" международного турнира Азербайджанский борец вольного стиля Рамиз Гасанов (79 кг) завоевал "бронзу" международного турнира в Ханты-Мансийске (Россия). Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, спортсмен успешно выступил на международных соревнованиях.
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" международного турнира
Азербайджанский борец вольного стиля Рамиз Гасанов (79 кг) завоевал "бронзу" международного турнира в Ханты-Мансийске (Россия).
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, спортсмен успешно выступил на международных соревнованиях.
Гасанов стал призером Кубка Владимира Семенова, в котором участвовали представители 14 стран.
