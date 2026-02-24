Азербайджанский борец завоевал "бронзу" международного турнира

Азербайджанский борец вольного стиля Рамиз Гасанов (79 кг) завоевал "бронзу" международного турнира в Ханты-Мансийске (Россия).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, спортсмен успешно выступил на международных соревнованиях.

Гасанов стал призером Кубка Владимира Семенова, в котором участвовали представители 14 стран.