Опоздания на работу могут обойтись в 50% зарплаты

В законодательстве Азербайджана отражены меры дисциплинарного воздействия в случае опоздания работника на работу. Опоздание на работу закреплено в законодательстве как нарушение трудовой и исполнительской дисциплины. Так, взаимные обязательства сторон по мерам укрепления трудовой и исполнительской дисциплины включаются в коллективный договор.

Как передает Day.Az, член Коллегии адвокатов Руслан Мустафаев в комментарии Trend отметил, что опоздание означает нарушение соответствующих правил, действующих между работодателем и работником. Работодатель, обосновав факт опоздания, может применить различные виды взысканий:

"Это может быть предупреждение, удержание из заработной платы и даже увольнение. Работник может быть уволен за неисполнение обязательств, взятых на себя по трудовому договору. В целом увольнение за опоздание возможно в случае его неоднократного повторения. Если работник, опаздывая, влияет на производственный процесс, нарушает ритм работы и причиняет работодателю серьезный ущерб, он может быть уволен даже при первом таком случае".

Мустафаев подчеркнул, что в действующем законодательстве нет конкретной нормы о том, после скольких опозданий работник подлежит увольнению:

"Суть в том, что неоднократные опоздания наносят ущерб деятельности работодателя. Это может произойти и при одном опоздании. Либо после 2-3 случаев работодатель может посчитать, что это совершается умышленно, систематически, негативно влияет на рабочий процесс, и принять решение о расторжении трудовых отношений. Конкретного требования по количеству опозданий нет".

Адвокат отметил, что размеры штрафов регулируются договором:

"Работодатель в трудовом договоре выдвигает определенные условия и возлагает на работника конкретные обязанности. Одной из них может быть положение о том, что в случае опоздания из заработной платы будет удержана определенная часть - 5, 10, 25 или 50 процентов, но в разумных пределах. Если при приеме на работу сотрудник соглашается с условиями договора и подтверждает это своей подписью, то при опоздании и невыполнении обязательств он может быть привлечён к ответственности в соответствии с условиями договора".

По словам юриста, при оценке ситуации могут учитываться причины опоздания:

"Все мы пользуемся транспортом, можем попасть в пробку, может произойти авария, перекрытие дороги, неблагоприятные погодные условия и другие обстоятельства. Работодатель вправе учитывать такие факторы, но не обязан это делать. Если сотрудник ответственный, подобная ситуация может повториться 1-2 раза. Если же это происходит 4-5 раз и регулярно, это уже свидетельствует о безответственности. В таком случае работодатель, разумеется, вправе принять решение о прекращении трудовых отношений".